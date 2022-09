Fazendeiro é morto á tiros após discursão com proprietário rural

- Publicidade -

O fazendeiro Agripino Idelfonso da Silva, de 68 anos, foi morto a tiros, nesta sexta-feira (16), após discussão com outro proprietário rural, em Corumbá (MS), região pantaneira. Conforme os dados do Boletim de Ocorrência, a vítima foi atingida com dois disparos de arma de fogo.