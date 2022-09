Fazenda 14: Deolane Bezerra já está causando antes da estreia do programa da Rede Record

- Publicidade -

O confinamento de ‘A Fazenda 14’ nem começou e Deolane Bezerra já está causando. Isso porque a doutora escolheu um vestido vermelho para usar na noite do próximo dia 12, quando acontece a pré-estreia do reality. Porém, o modelito foi vetado pela emissora. O motivo é simples: a Record não quer que pareça que o vestido vermelho seja uma mensagem política subliminar de apoio ao Lula, candidato à presidência pelo qual a participante já demonstrou apoio. De início, Deolane ficou revoltada com o veto, mas depois acatou a ordem e resolveu escolher outro look.

Desde que seu nome começou a circular como possível participante do reality, Deolane Bezerra virou notícia. Houve até a possibilidade de ela não estar entre os selecionados e ser substituída pela irmã, Dayanne Bezerra. Fontes dessa coluna de apenas seis leitores contaram que a advogada e influencer estaria com medo de acabar recebendo um oficial de justiça dentro da fazenda e ter que sair do local escoltada pela polícia em rede nacional.

O receio de Deolane Bezerra seria porque ela está na mira da Justiça em uma série de investigações. Entre elas, um inquérito que apura a atuação da empresa Betzord, que se apresenta como uma iniciativa de “investimentos esportivos”, mas opera no segmento de jogos e apostas online. No dia 13 de julho, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência da advogada, localizada em condomínio de luxo em Alphaville, em São Paulo, a pedido do Ministério Público de São Paulo.

Dentre os bens apreendidos na residência da influenciadora, estão: quatro notebooks, quatro relógios de marcas de luxo, como Rolex, que Deolane Bezerra declarou se tratarem de réplicas, dois celulares, além de documentos pessoais e cadernetas de anotações. Também foram apreendidos dois carros de luxo, um Porsche e uma Land Rover Evoque 2021/2022, que até hoje a advogada não conseguiu de volta.

No meio desse turbilhão, ela contratou uma pessoa para cuidar das suas redes sociais durante o período de confinamento e fez fotos de divulgação. Logo depois, Deolane Bezerra compartilhou com os fãs e admiradores um ensaio fotográfico inspirado em A Fazenda. Usando um roupão vermelhão, Bezerra posou em frente ao espelho, usando uma slide [sandália] repleta de brilhos. Na sala da cantora e advogada, é possível ver uma mala marrom, semelhante a que os participantes do reality usam. Ao verem isso, os seguidores da doutora ficaram animados com a possibilidade de ela não desistir mais.

Além da mala da futura peoa, é possível ver um pallet, trigos e uma cadeira madeira. Para confirmar ainda mais a teoria, Deolane Bezerra compartilhou fotos de três botas no estilo country, agradecendo a loja parceira que enviou os presentes: “Senhor amado!”, escreveu.

E como não só de calmaria e tranquilidade vive a internet, há dois dias a modelo Juju Ferrari afirmou que dispensou um convite para o reality rural ao saber que sua rival, Deolane Bezerra seria confinada. A conversa surgiu durante a gravação do podcast ‘PlayCast’, com Vanessa Nozaki, nesta sexta-feira (2).

Em Off