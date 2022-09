FATALIDADE: Trabalhador tem pernas esmagadas por prensa e corre risco de amputação

- Publicidade -

Um acidente de trabalho ocorrido na manhã desta quarta-feira, 07 dentro de um ferro velho, localizado no Loteamento Farah, região do Segundo Distrito de Rio Branco, feriu gravemente um operador de prensa de recicláveis, identificado pelo nome de Jhon Lennon dos Reis, de 27 anos, que caiu na prensa tendo as duas pernas esmagadas pelo equipamento.

Socorrido por uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, que encaminhou a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com a equipe médica os ferimentos causados pela prensa, esmagaram as pernas da vítima que corre o risco de ter os dois pés amputados.