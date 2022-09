Fatalidade: Trabalhador morre em capotamento na BR-364

- Publicidade -

O mecânico Marcos Ferreira de Souza, 49 anos, conhecido como “Graxa”, se envolveu em um grave acidente na tarde deste domingo, 25, na Vila Extrema, próximo à Fazenda Estela.

Marcos dirigia o veículo Toyota Corolla, de cor cinza, placa NCV-6343, sentido Vista Alegre, quando percebeu que outro veículo que trafegava no sentido oposto estaria invadindo a pista contraria. Na ação inesperada e repentina, o motorista puxou o volante bruscamente para evitar a colisão frontal, mas logo em seguida perdeu o controle da direção e capotou várias vezes, só parando próximo a um poste, já subindo um pequeno barranco as margens do ramal.

Moradores da localidade, acionaram o socorro na unidade de saúde mais próxima, onde foi enviada uma ambulância UTI Móvel (Unidade de Tratamento Intensivo) do governo de Rondônia, que se deslocou até o local do acidente e prestou os atendimentos iniciais a vítima, que após estabilizada foi transferida até Rio Branco.

Por volta das 17:40h, Marcos deu entrada no Pronto Socorro de Rio Branco, já entubado e com hemorragia interna, em estado de saúde gravíssimo. O motorista foi entregue ao setor de emergência do hospital, porém por volta das 20:30h, ele não resistiu os ferimentos e faleceu no PS.

