Fatalidade: Homem morre atingido por pá carregadeira a poucos metros de casa

Uma fatalidade aconteceu durante a tarde desta quinta-feira (22), no ramal Nazaré, bairro 8 de março, localizado no município de Brasiléia. O acidente envolveu uma máquina pesada (retroescavadeira) e uma motocicleta, dirigida por Francisco Rodrigues de Souza, de 55 anos.

As informações repassadas por familiares, foi de que a vítima estava voltando para sua residência, quando chegou próximo sua casa, ele avistou uma máquina fazendo trabalhos de aterramento de meio fios no local, então, ele parou atrás da retroescavadeira e ficou aguardando liberar um espaço para seguir viagem.

Momento que o condutor da máquina fez uma manobra girando para a direita de ré, e atingiu o homem parado atrás da retroescavadeira. A ponta da pá carregadeira bateu no tórax e na cabeça da vítima.

Com o impacto, o capacete do motociclista partiu e o homem foi jogado ao chão. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel (Samu), que logo enviou uma viatura para socorrer a vítima.

No local, os paramédicos tentaram reanimar Francisco, que ainda estava com vida. Em seguida encaminharam para o hospital, onde não chegou nem a receber os socorros médicos, falecendo. O motorista da retroescavadeira foi conduzido até a delegacia, onde prestou depoimento e em seguida foi liberado.

As policias Civil e Militar estavam no local, com a Cifitran. As equipes estavam fazendo o levantamento e coletando dados sobre o acidente. Segundo as autoridades, o motociclista estava com a CNH vencida desde 2021.

O Instituto Médico Legal foi até o município recolher o corpo de Francisco, para entregar na sede do IML, para os procedimentos de necropsias e liberação do corpo.