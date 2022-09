Fatalidade: Bebê de um ano se afoga em balde com água, não resiste e morre no PS

- Publicidade -

Na noite desta quinta-feira (15), uma ocorrência de afogamento foi registrada, no Ramal do Pica Pau, localizado na região do Loteamento Amapá, no Segundo Distrito da capital. A vítima é um bebê de apenas 1 ano de idade.

Conforme informações, a criança estava em sua residência, quando teria ido até um local, que ficava a área de serviço, onde caiu dentro de um balde com água.

Após alguns minutos, a mãe do bebê sentiu falta e começou a procurar a criança, quando avistou a bebê dentro do recipiente. A criança foi encontrada sem os sinais de batimentos cardíacos, em estado de parada cardiorrespiratória.

Rapidamente a bebê foi retirada do balde e a família acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passou todas as orientações antes de chegar ao local, através da Central de Emergência. A família com ajuda de vizinhos, tentou realizar a reanimação do bebê até a chegada dos paramédicos.

No local, os socorristas continuaram o procedimento de reanimação e conseguiram reverter o quadro de saúde da criança. Durante o atendimento o bebê voltou a registrar sinais vitais.

Mesmo após conseguirem estabilizar a criança, os paramédicos ainda transportaram a vítima até o Pronto Socorro de Rio Branco. Pois os batimentos do bebê estavam fracos. Nas imagens do vídeo, é possível ver a criança saído da viatura do SAMU chorando bastante. Entretanto, após dar entrada na unidade de saúde, o bebê não resistiu e faleceu.

O IML foi acionado para remover o corpo do bebê e encaminhá-lo até a sede do Instituto Médico Legal, onde o cadáver passará por exames de necropsias, para comprovar a causa da morte. Logo após todos os procedimentos de praxe, o corpo será entregue a família para velório e sepultamento.

Veja o vídeo: