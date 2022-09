Família pede ajuda após ter casa destruída com a passagem de temporal em Rio Branco

- Publicidade -

O senhor Luiz Cavalcante Pereira, morador da rua Santa Cecília, localizada no bairro João Eduardo II, perdeu tudo que tinha durante o temporal que caiu na tarde desta quarta-feira, 14.

Na casa onde morava ele, uma criança e a mãe do menor, nada foi aproveitado. A residência foi totalmente destelhada e todos os móveis e eletrodomésticos ficaram danificados.

Uma moradora gravou um vídeo mostrando a real situação que ficou o local, após a passagem dos ventos e da chuva. Tudo destruído e toda a estrutura da casa comprometida.

Agora, ele precisa de ajuda, para reformar o telhado da casa. Quem puder doar materiais de construção, telhas, pregos, madeiras, pernamancas, pode se deslocar até sua residência no endereço citado acima, ou as doações podem ser feitas via PIX, através do número abaixo:

PIX👇🏾

68984018986 (Luiz Cavalcante Pereira)

Veja o vídeo: