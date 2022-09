Falta de atenção no trânsito resulta em colisão e motociclista ferido

- Publicidade -

O diarista Manoel Pereira Lima, de 50 anos, se envolveu em um acidente de trânsito, na tarde desta sexta-feira, 23, na estrada do Apolônio Sales, Conjunto Ouricuri, na parte alta da cidade.

Segundo consta, o condutor da moto Biz+, de cor vermelha, placa NAF-5F34, seguia sentido bairro-centro, quando se distraiu olhado para o lado, e colidiu com um veículo Renault Sandero, de cor branca, placas NXR-9E11, que estava estacionado no acostamento da estrada.

A vítima teria saído da casa da irmã e estaria se deslocando até uma loja de eletrodomésticos para comprar um televisor, quando se envolveu no acidente.

Após a colisão, o homem caiu no asfalto, mas logo se recuperou e levantou do local. O motorista do carro que foi atingido, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básica (05), para prestar os primeiros atendimentos a vítima.

Com a chegada dos socorristas, o homem foi avaliado pela equipe, e em seguida foi conduzido até o Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável. Manoel teve escoriações no rosto e uma fratura no pulso.

O policiamento de trânsito não foi acionado, porque ambas as partes entraram em acordo e tudo ficou resolvido. O filho da vítima se deslocou até o local e recolheu a motocicleta do pai.