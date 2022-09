Fachada da casa da ex-mulher do presidente é pichada com a inscrição “Morte a Bolsonaro”

- Publicidade -

Nesta quinta-feira (29), Jair Renan , filho número quatro do atual chefe do Exucutivo, Jair Bolsonaro (PL), postou em suas redes sociais a foto de fachada da casa em que mora com sua mãe, a advogada Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente , pichada com a inscrição “morte a Bolsonaro”.

Jair Renan classificou a ação como uma “represália” e falou em “ódio gratuito” à família Bolsonaro.

“Pixaram a porta da minha casa em ‘represaria’ não só a minhão mãe que é candidata a deputada distrital, que automaticamente se percebe o ódio entregue gratuito a família Bolsonaro”, escreveu em uma publicação.

A ex-mulher do presidente mora com no Lago Sul, região nobre de Brasília. Ela é candidata a deputada distrital pelo PP. Na campanha, ela usa o nome Cristina Bolsonaro em referência ao ex-marido.

Na semana passada, Jair Renan defendeu a mãe após alfinetadas da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que chamou de “alpinistas” os que levam o sobrenome do marido às urnas no DF. De acordo com a atual esposa do presidente, só o candidato a deputado distrital Eduardo Torres (PL) – seu irmão – tem o apoio da família Bolsonaro.

O filho número quatro do presidente afirmou que a mãe contribuiu para a chegada de Bolsonaro à Presidência e, portanto, tem o “direito” de usar o sobrenome do pai em sua campanha eleitoral.

“Não podemos negar o fato de que minha mãe teve sua contribuição com a chegada do meu pai à Presidência da República. Por esse motivo, minha mãe Cristina Bolsonaro tem direito de usar o sobrenome nome de meu pai. Não por vaidade, mas por fato e direto”, disse Renan.

Fonte: IG