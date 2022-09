Faccionados ameaçam invadir delegacia no interior do Acre

- Publicidade -

Localizado às margens do Rio Purus, o município de Manoel Urbano vem sendo palco de uma verdadeira guerra entre facções criminosas. Recentemente, um homicídio foi registrado em razão desse acirramento.

Além disso, surgiu também uma informação de que os criminosos planejavam invadir a Delegacia de Polícia daquele município. “Após um tiroteio, quatro pessoas buscaram abrigo na delegacia. A partir daí, houve notícia de que um grupo criminoso pretendia invadir aquela unidade policial. Conseguimos identificar esse grupo e repelir qualquer tipo de ação dessa natureza”, confirmou o delegado Marcos Frank.

A Polícia Civil, por intermédio de um minucioso trabalho de investigação, conseguiu identificar todos os suspeitos e, com base em algumas provas, encaminhou o caso para o poder judiciário. Ao todo, a justiça expediu 15 mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisões. “Com o apoio de várias unidades, efetuamos uma operação em Manoel Urbano com a participação de mais ou menos 50 policiais. Os infratores também estavam refugiados em Sena Madureira, tanto é que dois deles foram presos no Bairro Eugênio Areal, em Sena”, destacou o delegado.

Além de tirá-los de circulação, a polícia apreendeu, ainda, farta quantidade de munições e armas de fogo, dentre as quais uma pistola.

Os envolvidos se encontram à disposição da justiça acreana.

Fonte: Contilnet