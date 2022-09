Fã do Chris Hemsworth dá aulas de jiu-jítsu para filhos do ator na Austrália ebrinca dizendo que os alunos são bem sapecas

Nascido em Jundiaí, no interior do estado de São Paulo, Junior sempre sonhou em passar um tempo em outro país e aprender inglês. Portanto, assim que terminou os estudos no Brasil, há quase três anos, resolveu largar tudo e se mudar sozinho para a Austrália, onde trabalha como professor de jiu-jítsu.

Foi através do esporte japonês, inclusive, que os caminhos dele e dos Hemsworth acabaram se cruzando no território australiano. Junior trabalha na única academia de jiu-jítsu da cidade, onde dá aulas para adultos e crianças diariamente. Entre os mais de 350 alunos matriculados na unidade estão os gêmeos Tristan e Sasha, de oito anos, filhos de Chris.

“A mãe deles [a atriz espanhola Elsa Pataky foi quem os levou à academia pela primeira vez, uns seis meses atrás. Eles são bem dedicados, mas bem arteiros também. Os pais estão tentando deixar com que eles tenham uma vida o mais normal possível”, conta.

Por ser grande fã do intérprete do Thor desde pequeno, o jundiaiense diz que é esquisito ter um contato tão próximo com o ator, a esposa e os filhos dele (além dos gêmeos, Chris e Elsa são pais de India Rose, de 10 anos).

“Já nos encontramos algumas vezes e foi bem estranho conversar normalmente com ele. Mas é incrível poder trabalhar com a família Hemsworth. Sempre tive o Thor como meu super-herói favorito, então é como se fosse um sonho”, comenta.

Junior também já deu aula de jiu-jítsu para o irmão mais velho de Chris, Luke, conhecido pela atuação na série “Westworld”. Chris e Luke ainda têm um terceiro irmão, Liam, que, a exemplo deles, também é ator e, inclusive, ficou marcado pelo papel de Gale em “Jogos Vorazes”.

Campeão nacional A história de amor entre Junior Chrispim e o jiu-jítsu teve início aos 14 anos, quando ele começou a treinar os movimentos em Jundiaí. Cinco anos depois, aos 19, Junior passou a viver do esporte. “Dedico minha vida a isso. Treino todos os dias, participo de competições… Sou campeão nacional na faixa preta aqui na Austrália”, conta.

O título foi conquistado em agosto deste ano, durante um campeonato realizado em Melbourne, no sudeste do país, que contou com mais de dois mil participantes, batendo um recorde de inscrições na Austrália.

O professor participou de uma chave com três lutas para ser campeão. Afinal, no jiu-jítsu, as eliminatórias funcionam como uma espécie de mata-mata: se perder está fora. “Acabei vencendo todas as lutas e me consagrei campeão nacional faixa preta peso pena”, finaliza.