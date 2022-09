Fã de Post Malone toca com o cantor no Rock in Rio; Confira

- Publicidade -

Post Malone surpreendeu o público no Rock in Rio quando convidou um fã que estava na plateia para subir ao palco e tocar com ele no último sábado, 03de setembro. O escolhido segurava um cartaz pedindo para tocar a música Stay com o cantor e foi atendido.

O homem se chama Theo Kant, tem 21 anos de idade, e é cantor e compositor. Morador de Niterói (RJ), começou a carreira tocando na igreja e depois migrou para o pop, rap e trap. Atualmente ele investe em composições autorais.

“Tem três anos que eu solto música, que eu escrevo, que eu penso em roteiro de gravar clipes. E, quando você está nessa fase, pensa em qual vai ser o dia em que vai subir em um palco de magnitude e colaborar com referências. Nunca imaginei que seria dessa forma”, disse nas redes sociais.

Theo chegou a publicar covers de voz e violão cantando sucessos nacionais, mas não teve sucesso. Agora, após a oportunidade no Rock In Rio, acredita que pode alavancar a carreira artística. O número de seguidores no Instagram subiu consideravelmente após a participação com o rapper.