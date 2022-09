ExpoSena 2022: Aluna do curso de Biomedicina leva título de rainha do rodeio

- Publicidade -

A estudante de biomedicina Sarah Cristinny de Souza Costa, de 18 anos, da cidade de Rio Branco, foi a vencedora do concurso que escolheu a Rainha do Rodeio, da ExpoSena 2022, evento que começa no próximo quinta-feira (22), em Sena Madureira.

Sarah conversou com este colunista na manhã desta terça-feira e falou ao ContilNet um pouco da sua história, o desafio e experiência de participar do concurso.

“Nasci em Rio Branco e me criei em Santa Rosa do Purus e ao decorrer do tempo vim morar em Sena Madureira onde passei também boa parte da minha vida. Foi um desafio que abracei com muito carinho, sei o quanto significa para o evento a escolha de rainha e princesa da exposição isso se provou pela torcida calorosa no local, o que abrilhantou ainda mais o evento”.

“E a experiência foi maravilhosa e poder sentir o carinho e apoio de todos. Confesso que na hora eu estava muito nervosa e com a minha torcida, amigos e familiares me deram força e apoio, conseguimos sair com o resultado positivo, então, é por isso que eu digo que essa vitória não é só minha e sim de todos que estavam ao meu lado. Desde já, agradeço por todo carinho e apoio que recebi de todas as pessoas, pois não imaginava que eu receberia tanto apoio e mensagens de incentivo. Agradeço também à minha família, que mesmo de longe estava me apoiando nesta conquista”, disse Sarah em entrevista ao ContilNet.

Sarah concorreu com outras 8 finalistas e a coroação ocorreu na noite do último sábado (17), em evento na sede da Secretaria de Cidadania e Assistência Social. Ao todo, foram mais de 21 inscritas.

Além de Sarah, também foi coroada a biomédica Laryssa Gregorio, de 23 anos, com o título de princesa do rodeio. Ela é natural de Sena Madureira.

