Segundo o G1, Moisés estava indo para quadra da Portela com sua mulher, Shayene Cesario, quando foi morto. Informações iniciais apontam que os suspeitos estavam em uma moto. Sua morte foi anunciada durante a eliminatória do samba-enredo da Portela.

A região do crime foi isolada por equipes do 31° BPM (Barra da Tijuca) e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada.

Moisés é ex-militar e foi sargento do setor de informação da Brigada de Infantaria Paraquedista. O sambista estava no comando da Vila Isabel em 2006. Em 2010, Moisés foi preso na Operação Alvará da Polícia Federal, que investigava a máfia dos caça-níqueis e bicheiros, mas foi solto no ano seguinte.