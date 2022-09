Ex-prefeito de Epitaciolândia Tião Flores é condenado pelo TCE por indícios de fraudes em licitações

- Publicidade -

O Tribunal de Constas do Estado do Are (TCE-AC) condenou o ex-prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores por indícios de fraude na pesquisa de mercado e direcionamento de licitação. O pregoeiro Eli Lima de Freitas também foi condenado.

Os membros do TCE decidiram pela aplicação de multa de R$ 5.860,00 para cada um.

Esta não é a primeira vez que Tião Flores é condenado pelo Tribunal de Contas.

Em junho do ano passado, o ex-gestor foi condenado a devolver R$ R$ 93 mil aos cofres públicos do município pelo mesmo motivo.