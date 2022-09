Ex-policial militar é flagrado com quase 50kg de crack e acaba preso por tráfico

Segundo informações do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), os homens apresentaram nervosismo ao avistar a viatura policial em um posto de combustíveis, localizado às margens da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 617.

Durante vistoria no carro com placas de Belo Horizonte (MG), os policiais militares do Baep encontraram 46,5 quilos de crack, distribuídos em 45 tabletes.

Ainda de acordo com o Baep, um dos suspeitos presos, o homem de 32 anos, trata-se de um ex-policial militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Ele exerceu a função na corporação por sete anos e pediu a baixa do cargo de soldado em 2021.