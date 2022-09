Ex-número 14 do mundo, surfista morre após briga em bar na Austrália

- Publicidade -

Chris Davidson, ex-atleta profissional de surf, morreu na madrugada deste domingo (25/9) após levar um soco em um bar de South West Rocks, na Austrália. De acordo com um boletim da polícia do local, a emergência foi chamada a um bar após um homem de 45 anos ser atingido e bater a cabeça ao cair no chão.