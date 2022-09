Ex-Flamengo, Cuéllar entra na mira de clube paulista

- Publicidade -

O Flamengo é um dos clubes de maior vitrine para o futebol brasileiro e internacional. Não à toa, o clube costuma movimentar a venda de jogadores para o futebol internacional, entre eles, Gustavo Cuéllar.

O volante, que defendeu o Mais Querido entre 2016 e 2019, foi negociado ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, time que defende atualmente. No entanto, o jogador despertou o interesse do Corinthians e pode retornar ao Brasil.

De acordo com informações, Cuéllar é visto como substituto ‘ideal’ do volante Maycon no clube paulista. Isso porque, o jogador está emprestado ao Corinthians pelo Shakhtar Donestk (UKR), até o fim da temporada, e deve retornar ao time de origem quando encerrar o contrato. Por conta disso, o time alvinegro monitora a situação do colombiano ex-Flamengo.

Cuéllar, vale destacar, tem contrato até junho de 2023 com o time saudita. Por conta disso, o Corinthians entende que os custos de uma negociação podem sair abaixo do real valor do jogador. Isso porque, o Al-Hilal, para não perder o volante sem custos ao final do vínculo, tendem a aceitar uma quantia simbólica em janeiro, mês em que o atleta pode assinar um pré-contrato com qualquer cube.

O Corinthians, no entanto, terá concorrência do futebol brasileiro na contratação do jogador. Além dos paulistas, Botafogo e Grêmio monitoram a situação do colombiano, e podem atrapalhar os planos do time alvinegro. Cuéllar, inclusive, também havia despertado o interesse de equipes européias, como Valência (ESP) e Galatasaray (TUR), mas as conversas não avançaram.

Negociado pelo Flamengo em agosto de 2019, Cuéllar rendeu cerca de 7,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 34 milhões na cotação da época. Sua saída do Fla, inclusive, foi um pouco conturbada, alegando passar por ‘problemas pessoais’.

Pelo Rubro-Negro, o volante disputou 171 jogos, marcou dois gols, e conquistou os Campeonatos Cariocas de 2017 e 2019.