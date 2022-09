Ex-Cruzeiro, Arrascaeta parabeniza clube celeste pelo acesso à Série A

- Publicidade -

Ex-Cruzeiro e hoje ídolo do Flamengo, o meia-atacante uruguaio Giorgian de Arrascaeta parabenizou o clube celeste pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. “Meus parabéns pro Cruzeiro pela sua volta para a elite do futebol brasileiro”, publicou o jogador em uma rede social.

Arrascaeta já disputou 187 jogos pelo Flamengo, clube que defende desde 2019. Ele já conquistou nove títulos pelo rubro-negro: três estaduais, dois brasileiros, duas Supercopas, Libertadores e Recopa Sul-Americana. Além dos 51 gols, contribuiu com 64 assistências no time carioca.

No Cruzeiro, Arrascaeta atuou por quatro temporadas, entre 2015 e 2018, e conquistou o bi da Copa do Brasil (2017 e 2018) e um Campeonato Mineiro (2018). Com 50 gols, o uruguaio é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube celeste – perdeu o posto para Marcelo Moreno, em 2021, que tem um a mais.

Com 188 jogos, Arrascaeta também é o segundo estrangeiro que mais vestiu a camisa estrelada – está abaixo do argentino Ariel Cabral, com 200 partidas. O meia ainda tem a marca de 37 assistências pela Raposa.

A saída de Arrascaeta do Cruzeiro foi traumática. Com proposta do Flamengo em mãos e influenciado por seu empresário, Daniel Fonseca, o então camisa 10 celeste decidiu não se reapresentar na Toca da Raposa II para a pré-temporada em janeiro de 2019, forçando a diretoria a negociá-lo. No fim, ele venceu a queda de braço e foi vendido por 18 milhões de euros (R$ 79,5 milhões na cotação da época). Desse valor, o clube mineiro ficou com 13 milhões de euros (R$ 55,25 milhões), pois detinha 50% dos direitos econômicos do jogador.