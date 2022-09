Ex-BBB promete nudes grátis se Brasil vencer a Copa

- Publicidade -

Um ano depois de terminar um casamento, entrar para uma plataforma de conteúdo adulto e “se libertar”, segundo suas próprias palavras, a ex-BBB Francine Piaia viu seu lucro aumentar com as gorjetas que tem recebido de seus fãs. A explicação pode estar na maneira em que a gaúcha de 39 anos resolveu se expor por lá.

“Entrego tudo quando eu começo um projeto. Na plataforma, eu consigo mostrar quem eu sou hoje, e fico muito feliz com os resultados. As gorjetas são uma forma de agradecimento pelo conteúdo que produzo“, acredita Fran, destaque na nona edição do “Big Brother Brasil”.

Empolgada com a “nova vida”, Francine promete que distribuirá nudes grátis caso a seleção brasileira vença a Copa do Mundo no fim do ano. Ela conta que até mensagens para Neymar seus fãs já mandaram.

“Se o Brasil for campeão, eu vou liberar alguns contéudos bem safadinhos para os torcedores comemorarem comigo. Alguns dos meus seguidores, ao saberem disso, já mandaram mensagens para o Neymar dizendo que ele tem que trazer essa Copa de qualquer jeito (risos). Teve e até um assinante argentino que disse que, pela primeira vez na vida, ele está torcendo para eu ficar de roupa“.