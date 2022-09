Ex-assessor de Donald Trump, Steve Bannon, é acusado de fraude

- Publicidade -

Steve Bannon se entrega à Justiça nos EUA

Steve Bannon se entregou na manhã desta quinta-feira (8) às autoridades e deve enfrentar acusações do estado de Nova York relacionadas a um esforço para arrecadar dinheiro para financiar a construção de um muro ao longo da fronteira sul dos EUA.

O ex-assessor de Donald Trump provavelmente se declarará inocente na quinta-feira, quando for indiciado, disse seu advogado Robert Costello.

As acusações estaduais, que foram devolvidas em uma acusação, são baseadas na mesma conduta pela qual Bannon foi acusado por promotores federais em 2020, que alegaram que ele e três outros haviam fraudado doadores no esforço do muro na fronteira, que arrecadou mais de US$ 25 milhões.

No entanto, os perdões presidenciais não se aplicam às investigações estaduais. Bannon parecia culpar sua situação por motivações políticas.

“Isso é uma ironia, no mesmo dia em que o prefeito desta cidade tem uma delegação na fronteira, eles estão perseguindo pessoas aqui, que tentam detê-los na fronteira”, disse ele a repórteres do lado de fora do escritório do promotor na quinta-feira.

“Isso tudo é cerca de 60 dias a partir do dia”, disse ele mais tarde, referindo-se às eleições de novembro.

O escritório do promotor distrital de Manhattan iniciou uma investigação criminal sobre as atividades de arrecadação de fundos coletivos “We Build the Wall” de Bannon no início do ano passado, depois que o então presidente Trump perdoou Bannon por acusações de fraude federal relacionadas ao mesmo esquema.

Bannon havia sido acusado pelo governo federal de desviar mais de US$ 1 milhão para pagar um suposto co-conspirador e cobrir centenas de milhares de dólares em despesas pessoais. Os promotores alegaram que os doadores, incluindo alguns em Nova York, foram falsamente informados de que todo o dinheiro contribuído iria para o esforço de construção.

Nos últimos meses, várias pessoas próximas a Bannon foram levadas perante o grande júri estadual.

Os promotores de Manhattan intimaram registros bancários, e trabalharam discretamente na investigação no ano passado, enquanto investigavam Trump e seus negócios imobiliários.

Mas o escritório do promotor distrital adiou uma decisão de acusação contra Bannon até que os promotores federais concluíssem seu caso contra seus três co-réus, que não foram perdoados.

Bannon divulgou um comunicado na terça-feira, em parte chamando a acusação de “acusações falsas” e “nada mais do que um armamento político partidário do sistema de justiça criminal”.

“Tenho orgulho de ser uma voz de liderança na proteção de nossas fronteiras e na construção de um muro para manter nosso país a salvo de drogas e criminosos violentos”, disse ele no comunicado, acrescentando:

“Eles estão vindo atrás de todos nós, não apenas do presidente Trump. e eu mesmo. Eu nunca vou parar de lutar. Na verdade, eu ainda não comecei a lutar. Eles terão que me matar primeiro”.

Em julho, um júri federal considerou Bannon culpado de desacato ao Congresso por desafiar uma intimação do comitê seleto da Câmara que investigava o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. Ele deve ser sentenciado em outubro e enfrenta uma pena mínima de 30 dias de prisão, de acordo com a lei federal.

Fonte/ Portal CNN BRASIL