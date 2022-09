EUA: Homem amputa perna na frente da filha de 5 anos

- Publicidade -

m homem foi acusado por colocar em perigo o bem-estar da filha de cinco anos, depois de ter amputado a própria perna direita em frente à criança em agosto, no estado norte-americano do Arkansas.

Segundo o relatório do xerife de Boone County, citado pela ABC News, Shannon Cox foi encontrado no último dia 2 de agosto completamente nu, no jardim em frente à sua casa, “sem uma parte da sua perna”.

Cox teria dito ao polícia que o encontrou que foi uma “serra elétrica” que o amputou, e o homem foi rapidamente levado de helicóptero para um hospital.

A filha de cinco anos contou às autoridades que estava presente e viu o incidente, descrevendo aos polícias que tinha sido o pai a cortar a própria perna.

O comunicado do xerife acrescentou que a criança, cujo nome não foi divulgado, “parecia ainda estar em estado de choque”.

As razões que motivaram Cox a amputar-se são ainda algo desconhecidas, mas a sua mulher, Sandy, elucidou as autoridades sobre uma possível motivação religiosa, explicando-lhes que o marido “andava estranho” antes do incidente.

A mulher “disse que ele lhe contou que era Jesus Cristo e que ela tinha de acertar contas com deus. Ela disse que depois o Shannon tornou-se violento para ela e disse-lhe que ele era o Diabo. Disse-lhe que ia torcer-lhe a cabeça e continuou a fazer ameaças verbais”.

Apesar das intensas e violentas ameaças, Sandy optou por sair de casa sem a filha, apesar de recear que o marido a matasse.

Também a mãe da menina de cinco anos foi assim acusada de colocar em perigo o bem-estar de uma criança, e os dois progenitores ficaram impedidos de entrar em contacto com a rapariga, que foi colocada numa instituição.

Notícias ao Minuto