Estudo descobre tipo sanguíneo com maior risco de AVC precoce; veja qual é

Um estudo feito na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, descobriu que pessoas de um dos grupos sanguíneos do tipo A correm maior risco de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) antes dos 60 anos quando comparadas às de outros tipos sanguíneos.

A pesquisa publicada na revista Neurology, na última quarta-feira (31/8), analisou dados de 48 estudos genéticos anteriores e informações de 16 mil pessoas que sofreram derrame em algum momento da vida e outros 600 mil participantes saudáveis.

O sistema ABO compõe os tipos sanguíneos A, B, AB e O. Dentro dos grupos, há variações decorrentes de mutações nos genes responsáveis por definir o tipo sanguíneo. Os cientistas já haviam descoberto dois locais no genoma que estão mais associados ao risco de AVC e um desses locais coincide com a região onde estão os genes que definem o tipo sanguíneo.

No cruzamento de dados, a equipe observou que as pessoas com tipo sanguíneo A1 tinham 16% mais chances de sofrer um derrame antes dos 60 anos. As pessoas com sangue tipo B eram 11% mais propensas a sofrer um derrame e, entre os participantes que tinham o tipo sanguíneo O1, o risco foi 12% menor.

Os pesquisadores ainda não sabem o que faz esse risco aumentar, mas acreditam que há uma relação com fatores de coagulação do sangue como as plaquetas e as células que revestem os vasos sanguíneos.

O principal autor da pesquisa, o neurologista vascular Steven Kittner, acrescenta que o “risco adicional” de AVC em pessoas com sangue do tipo A é pequeno, indicando que não há necessidade de triagem extra nas pessoas desse grupo.