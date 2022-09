Estudante Alanna Moura é destaque em competição nacional e conquista a 6ª melhor colocação de enxadrista do Brasil

- Publicidade -

Alanna Cristina Lima de Moura, de 16 anos, estudante do Colégio Militar Tiradentes, foi destaque mais uma vez em competição de nível nacional, realizada neste domingo (18), na cidade de Poços de Caldas – MG.

Alanna, após conseguir um grande desempenho na última terça-feira (13), levando a primeira colocação no 1° Torneio Transamazônico e 1° Campeonato Brasileiro de Xadrez das Forças Armadas e de Segurança Pública realizados em Rio Branco, viajou para a cidade mineira pra representar o Estado do Acre, diante de grandes feras do xadrez de todo o país.

A estudante encerrou sua brilhante participação colocando o nome do Acre novamente entre os principais enxadristas do País, ficando com a 6ª melhor colocação a nível nacional.

Parabéns a estudante Alanna Moura, pelo belíssimo desempenho. “Só orgulho” Mamãe te ama, comemorou emocionada a sua genitora Clíssia Lima.

Fora Alanna, outros dois estudantes da Escola Militar Tiradentes ficaram bem colocados na competição. A aluna Laís ficou na sétima colocação e Vitor Gabriel na décima.

Veja o vídeo da premiação:

Gilberto Serato/Portal FNA