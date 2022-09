Está aberta a temporada venda de ingressos para o vestival ‘Lollapalooza 2023’ destinado ao público em geral

- Publicidade -

O Lollapalooza Brasil abriu nesta quarta-feira (21) a venda de ingressos para o público geral.

Depois de esgotar os tickets na pré-venda na semana passada em menos de 12 horas, a plateia do festival terá nova oportunidade para garantir lugar no evento.

São disponibilizados três tipos de ingresso: o Lolla Pass (para os três dias), o Lolla Lounge by Vivo (três dias de evento mais acesso à área VIP) e o Lolla Comfort by next (três dias de festival mais acesso a área com espaço para descanso, food trucks e armários).

Na edição de 2023, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de março do ano que vem, o público poderá ver mais de 75 atrações, entre artistas nacionais e artistas internacionais.

Em 2022, o evento recebeu um público de mais de 300 mil pessoas e contou com nomes internacionais como Miley Cyrus, Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix e The Strokes.

As mais de 80 horas de programação musical do ano que vem acontecerão no Autódromo de Interlagos, Zona Sul de São Paulo. O espaço tem 600 mil metros quadrados para o evento.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Tickets Forfun.

Confira os preços:

Lolla Pass: a partir de R$ 1.060,00

Lolla Comfort Pass: a partir de R$ 1.908,00

Lolla Lounge Pass: a partir de R$ 3.860,00

Na abertura de vendas gerais (pass), as compras podem ser parceladas em até 3x sem juros.

Fonte/ CNN BRASIL