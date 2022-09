Esporte: vem aí a 4ª etapa do Circuito Acreano de tênis de mesa

- Publicidade -

As inscrições foram abertas na última quarta-feira 31, pela Federação de Tênis de Mesa do Estado Acre (FTMEAC). A confirmação dos mesatenistas que tem interesse em Participar, deve ser feita até o dia 20 de setembro, pelo site da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

A competição acontecerá entre os dias 23, 27 e 30 de setembro, a disputa será realizada na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) na capital Rio Branco. os últimos campeões das categorias A e ranking B foram Ian Felipe Oliveira e Emanoel Rogério, e na categoria veteranos +40 João Tavares Roma ficou com o título.

Já na categoria Mirim, os campeões do masculino e do feminino foram Andrey Lebre e Ayala Pacheco e na categoria feminino absoluto D a campeã foi a Dayane Rocha. Conforme o calendário da entidade organizadora o Circuito Acreano de Tênis de Mesa, terá início no dia 23 de Setembro.