Esporte: sábado de decisão no município do Bujari

O Campeonato foi realizado pela prefeitura do município de Bujari, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (SEMSEL – BUJARI). O Campeonato reuniu não só equipes da zona urbana, mas também contou com a participação de equipes da zona rural.

A final entre Vila Nova e PSG, foi equilibrada, com chances claras de gol para os dois lados. Mas a partida terminou empatada no tempo regulamentar, e a decisão foi para os pênaltis.

Nas penalidades o Vila Nova levou a melhor e venceu por 4 a 2 e fez a festa no Campo Categão. O campeão do campeonato levou para casa 4 mil reais, já o segundo colocado ficou com apenas 2 mil reais.

O secretário de esportes do município de Bujari, Cleyton Teixeira, agradeceu a participação de todas as equipes, Confira:

“Quero agradecer a todos as equipes que participaram do campeonato, agradecer também a prefeitura de Bujari pelo apoio na área esportiva, que nos possibilitou realizar essa grande festa do futebol municipal, o campeonato foi um sucesso”.

