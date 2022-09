ESPORTE: nesta quinta-feira vamos conhecer os finalistas do 1° turno do Campeonato Acreano Feminino

- Publicidade -

Na disputa para alcançar a liderança do grupo B, São Francisco enfrentará a equipe Sena Madureira, no estádio Antônio Aquino Lopes o “Florestão“, a partir das 16 horas.

Na sequência, quem também vai em busca de alcançar a ponta da tabela, mas por sua vez do grupo A, é o Andirá, que vai enfrentar o Imperador Galvez.

A fase de grupos do Campeonato Acreano Feminino, será encerrada na noite dessa quinta-feira 08 de setembro. Serão realizadas duas partidas no Florestão, onde conheceremos as equipes finalistas do primeiro turno da competição.

No primeiro jogo, às 16h, o São Francisco enfrentará o Sena Madureira. O São Chico é o vice-líder do grupo B, e precisa da vitória para assumir a liderança, ficando na dependência de uma derrota do líder Galvez para o Andirá na partida de fundo.

O Sena Madureira, terceiro colocado do grupo A, com sete pontos, vai apenas cumprir tabela, já que não pode mais alcançar a líder Assermurb.