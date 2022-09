Esporte: Flamengo perde a oportunidade de diminuir a vantagem para o líder Palmeiras

- Publicidade -

O Flamengo tinha a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras para cinco pontos. Chegou a ter um a mais desde os 16 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu furar a retranca do Ceará e ficou num frustrante empate em 1 a 1 no Maracanã, com gols de Gabigol, para o Rubro-Negro, e Jô, para os Alvinegros.

Agora o Rubro-Negro soma 44 pontos e está a sete pontos do Alviverde. Já o Ceará foi a 28 e segue próximo da zona do rebaixamento, mas o resultado foi considerado bom diante das circunstâncias: fora de casa, contra um forte adversário e com menos (Jô foi expulso).

O Flamengo foca as atenções agora para o duelo de volta das semifinais da Libertadores contra o Vélez Sarsfield, na próxima quarta-feira (7), no Maracanã. Como goleou na ida, em Buenos Aires (ARG), por 4 a 0, pode perder por até três gols de diferença que fica com a vaga na decisão.

Já o Vozão entra em campo agora somente no próximo sábado (10), quando recebe o Santos na Arena Castelão (CE). Pelo Campeonato Brasileiro.