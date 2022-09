ESPORTE: escolinha do “botinha” representa bem o Interior e supera escolinha do Paulão

- Publicidade -

Na última segunda-feira 5, de setembro a escolinha( B.F.C ) “Botinha Futebol Clube” do município de Bujari foi até a capital Rio Branco, disputar a final de uma competição de base. a escolinha do “Botinha” enfrentou a escolinha do “Paulão” .

Mas antes de saber os detalhes dessa partida, vamos conhecer o motivo pelo curioso nome da escolinha. Botinha é o apelido do seu Antônio da Silva Sena. o principal responsável pela existência dessa escolinha, além de ser o criador, ele treina a equipe, ele corre atrás de recursos buscar apoiadores etc.

Durante a competição a escolinha (B.F.C) entrou em campo 4 vezes registrado, três vitórias e um empate. A escolinha do Paulão que é da capital Rio Branco não conseguiu superar a escolinha do Interior. O resultado na grande final ficou por 2 a 1 para a escolinha do “Botinha”.

Danilo camisa número 11. balançou as redes duas vezes para a escolinha do “Botinha” e para escolinha do Paulão quem deixou sua marca foi o Hércules camisa número 25. o goleiro da equipe do interior “Cara de Pato” ainda defendeu um pênalti.

E placar ficou por 2 a 1 neste confronto entre a capital e o interior.