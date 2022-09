ESPORTE : A bola vai rolar neste final de semana pelo Campeonato Bujariense de futebol de campo

- Publicidade -

A prefeitura do município de Bujari, através da secretaria de esporte cultura e laser (CEMCEL), está realizando o campeonato Bujariense de futebol de campo, no campo Municipal Manoel Categão, Avenida Senador Guiomard.

As partidas estão sendo realizadas sempre aos sábados e domingos, e neste final de semana, entre os dias 03 e 04 de Setembro.

As equipes que irão entrar em campo são, Ponte Coberta vs RedBull Bujari, e Psg Shakhtar Bujari vs Copaiba FC.

O campeonato terá sequência durante o mês de Setembro, e a “final” prevista para o final do mês de outubro, os municípios destacam a importância das práticas esportivas no município, e sempre marcam presença nos jogos do campeonato.