Espetáculo de Dança ‘Cubo’ é exibido pelo projeto Cenas Itinerantes Sesc em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre apresenta o espetáculo de dança contemporânea “Cubo”, no projeto Cenas Itinerantes, no dia 27 de setembro, na Escola Marilda Gouveia; no dia 29 de setembro, nas Escolas Gloria Perez e Sebastião Pedroza; e no dia 7 de outubro, na Universidade Federal do Acre (Ufac). A entrada é gratuita.

Cenas Itinerantes

O projeto tem como objetivo garantir o acesso ao teatro através do circuito de espetáculos nas escolas municipais e estaduais, como estratégia para formação de plateia e novos pensadores, fazedores e produtores artísticos.

O Espetáculo

Cubo é um espetáculo de dança contemporânea baseado na teoria de ocupação do espaço Knesfera, de Rudolf Laban. O espetáculo é um resultado de uma pesquisa realizada pelos diretores do Coletivo Iluminar, Jhon Gomes (diretor coreográfico), Marcos António (diretor artístico) e Victor Onofre (produtor executivo) no ano de 2020 a 2021, e que teve como referencial os elementos visuais geométricos existentes no cotidiano e nas visualidades contemporâneas.

Cubo tem como objetivo trazer à cena o comportamento humano brasileiro a partir da ocupação do espaço utilizando a dança, de relatos reais da vida cotidiana utilizando as figuras geométricas em consonância com o corpo. A Kinesfera, ou Cinesfera, é um conceito criado pelo dançarino e coreógrafo Rudolf Laban para denominar o espaço que há em torno do dançarino enquanto este dança, se movimenta ou se desloca.

Laban é referência na grande área das Artes Cênicas por criar a sua própria gramática do movimento, a qual é exposta no livro O domínio do Movimento.

Direção Geral: Victor Onofre e Jhon Gomes

Direção coreográfica: Kelvin Wesley

Direção fotográfica e artística: Marcos Antônio

Bailarinos: Kelvin Wesley e Andressa Morais

Assistente de produção: Lucas Lima

Fonte/ Jornal O Rio Branco