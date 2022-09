“Espero justiça”, diz mãe de menino que teria sido abusado pelo ator José Dumont

Segundo a mulher, nunca houve desconfiança. José Dumont, como ela revelou, frequentava o comércio da família e conversava com o menino de 12 anos, que faz teatro na escola e tem muito interesse pelo meio artístico.

A mãe, que teve a identidade protegida, afirmou que o filho nunca esteve na casa do ator. “O único momento em que se destacavam de mim, que ficavam distantes, eram pequenos passos. No máximo até a portaria. Nunca desconfiei de nada”, declarou. Agora, ela aguarda que as investigações prossigam: “Eu espero justiça, que ele pague pelo que ele fez”.

Metrópoles