ESPANCADA: Jovem é hospitalizada após descobrir que marido participava do Tinder

- Publicidade -

Uma jovem de 21 anos teve de ser socorrida para a policlínica Ana Adelaide após ser espancada brutalmente pelo marido de 34 anos na noite de quinta-feira (15) em uma residência no bairro Baixa da União, na região Central de Porto Velho (RO).

A vítima contou que as agressões começaram após ela pegar o celular do marido e descobrir que ele participava do aplicativo de relacionamentos Tinder.

Indignada, a jovem foi tomar satisfação com o marido e acabou sendo surrada por ele. O homem derrubou a esposa ao chão e desferiu socos e chutes.

O acusado ainda batia a cabeça da jovem no chão durante o espancamento.

Vizinhos ouviram a gritaria e saíram em defesa da vítima. Nesta hora o acusado fugiu do local. Policiais militares foram chamados e a vítima foi encaminhada para a policlínica Ana Adelaide.

A jovem reclamava de muitas dores na cabeça e estava com sangramento na região da boca. O autor do crime não foi encontrado.