Envolvidos em mega assalto que contou com aproximadamente 17 integrantes são presos em operação policial

As polícias civil, militar e científica do Paraná, em conjunto com as polícias do estado de São Paulo, prenderam nesta terça-feira (20), 17 suspeitos que participaram do mega assalto contra uma transportadora de valores na cidade de Guarapuava (PR), em 17 de abril deste ano.

Os resultados da operação, que mobilizaram mais de 700 policiais de ambos estados, foram anunciadas ontem em coletiva de imprensa da Secretaria de Segurança Pública.

Em cinco meses de investigação, foram presas 24 pessoas no total, sendo que três continuam foragidas e outras oito morreram em conflito.

Durante a operação da última quarta-feira (20), três indivíduos foram mortos em São Paulo, sendo um líder do planejamento do assalto.

A Polícia também investiga a participação dos envolvidos em outros grandes assaltos, como em Itajubá (MG), no dia 23 de junho.

Segundo a polícia, os envolvidos levavam uma vida de luxo depois dos assaltos cometidos e alguns atuavam há, pelo menos, 10 anos na área de roubo de bancos.

As diligências para a captura continuam. “É uma questão de honra para o estado”, informou as equipes durante a coletiva.

Os presos responderão por organização criminosa, latrocínio, lesão corporal grave, posse ilegal de arma e explosivos.

As investigações se concentram agora em um segundo inquérito, que deve ser finalizado nos próximos dias com a denúncia de sete pessoas. Dois indivíduos foram formalmente denunciados, com provas, no primeiro inquérito. Já o terceiro inquérito deve tratar de prisões temporárias dos últimos meses.

Fonte/ CNN BRASIL