Entregador é atropelado pelo ex-ministro Ricardo Salles que saiu sem prestar socorro

Ex-ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro (PL), Ricardo Salles atropelou e derrubou a moto de um entregador na noite da última quinta-feira (1º) em São Paulo, quando deixava um evento.

Salles havia dado uma palestra na universidade ESPM. Ao sair do local, foi surpreendido com um protesto de estudantes, acelerou e atingiu a moto do trabalhador.

O episódio foi filmado por testemunhas que participavam da manifestação. Após atingir a motocicleta, o ex-ministro seguiu acelerando, fugindo sem prestar auxílio ao atingido.

O entregador, ao notar que seria atingido, conseguiu saltar da moto a tempo. O veículo, porém, ficou bastante danificado. Um segundo rapaz, que caminhava na rua, quase foi atingido, mas Salles conseguiu desviar.

Estudantes explicam protesto

O protesto contra o ex-ministro foi realizado pela bateria da ESPM, que, nas redes sociais, confirmou a autoria da manifestação, repudiou a atitude de Salles e reforçou a indignação com o evento promovido na faculdade.

“A Bateria protestou ativamente contra a atitude durante a execução da palestra e vem a público mais uma vez expressar enorme insatisfação contra o evento promovido. Não concordamos com a propaganda política exercida dentro das áreas da faculdade, e muito menos com a presença de um político que promove tópicos de devastação, degradação e exclusão – não só ambientais, como sociais“, apontou.

Ex-ministro de Bolsonaro, Ricardo Salles é candidato a deputado federal nas eleições deste ano pelo mesmo partido do presidente, o PL.

Fonte: Yahoo!