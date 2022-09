Entre versos e melodias, a realidade cotidiana de quem mora nas favelas é retratada por rapper do Alemão

- Publicidade -

Para Sabrina Martina Evangelista, a MC Martina, de 24 anos, nascida e criada no Complexo do Alemão, a poesia que faz desde os 18 representa uma válvula de escape. Os versos são uma resposta à violência recorrente nos becos e vielas do lugar onde a rapper vive e em outras favelas. Assim surgiu, por iniciativa dela, o coletivo Poetas Favelados, que desde 2017, promove “ataques poéticos” em transportes e espaços público da cidade, e o Slam Laje, a primeira batalha de poesia falada realizada dentro de uma favela do Rio.

A métrica e rima que já ecoaram no Espaço Favela, do Rock in Rio, em 2019, e no festival virada cultural Amazônia de Pé, na semana passada, no Museu de Arte Moderna (MAM), chegou ao papel neste com o lançamento, neste domingo, do seu primeiro livro “Nunca foi sorte, sempre foi poesia”, acompanhado de um curta-metragem com o mesmo título.

“A poesia é a tecnologia da palavra. Não é uma escolha ser poeta. É necessidade. Tenho necessidade de escrever e a poesia é só a ponta disso. Diante da realidade que a gente vive, escrever poesia é a parte mais fácil”, define a rapper, que lançou o livro e o curta no Cine Carioca Nova Brasília.

Na sua poesia, MC Martina aborda questões como o banzo, autoestima, memória afetiva, pandemia e a vivência de uma mulher preta dentro de um dos maiores complexos de favelas, o Alemão. Nascida na Pedra do Sapo, uma das comunidades do Complexo do Alemão, foi criada com mais cinco irmãos pela mãe e a avó, que morreu há quatro meses, aos 77 anos. Nunca perdeu um parente para a violência, mas não faltam episódios envolvendo pessoas próximas, que acabam servindo de combustível para sua poesia. Os versos de “2018”, um dos poemas do livro, retrata o drama de quem vive em constante tensão: “Zona Norte ou faixa de gaza/Não sei mais do que chamo/mas ainda é minha casa”.