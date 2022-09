Entre os estados Brasileiros, o Acre ocupa no mês de setembro o quarto lugar em maior número de queimadas registradas

- Publicidade -

Quem mora no Acre tem sido, diariamente exposto à poluição do ar, causada pela grande quantidade de fumaça emitida pelas queimadas.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o estado acreano é o quarto que mais registrou focos de incêndios, no país, durante os primeiros seis dias de setembro, 1 a 6 de setembro.

Foram 1.987 focos registrados pelos satélites do Inpe, até a manhã desta terça-feira, 6. No total, o Acre é responsável por 10,8% das queimadas no território nacional, ficando abaixo apenas do Pará, que ocupa a primeira colocação no ranking nacional, com 27,6%, Mato Grosso (18,5%) e Amazonas (16,30%).

A cidade acreana que mais registra focos de queimadas é Feijó, com 658 incêndios captados pelo satélite, seguida de Tarauacá, com 295 e Rio Branco, com 172.

Feijó também figura o ranking nacional das 10 cidades brasileiras que mais registraram queimadas em 2022.

Fonte/ A Gazeta do Acre