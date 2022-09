Entenda o que está escrito na nova camisa do Corinthians em homenagem ao Mundial do Japão

- Publicidade -

Ge falou com um especialista em Shodô, a arte japonesa da caligrafia com pincel

Corinthians e Nike não costumam confirmar a veracidade (ou não) de peças que foram vazadas, mas algumas imagens ganharam a internet nos últimos meses. A provável camisa é da cor creme e conta com caracteres do alfabeto japonês.

O ge, então, conversou com Elcio Y. Yokoyama, especialista nessa técnica milenar de caligrafia japonesa, para entender o que está escrito na nova camisa.

– Shodô é a arte da caligrafia com pincel, em que ‘sho’ significa escrita e ‘dô’, o caminho. Então, seria o caminho da escrita. No Japão, todos os estudantes têm contato com essa arte milenar de origem chinesa. Mas só os estudiosos se aprofundam no assunto para ter mais conhecimento. Ter a escrita com pincel na camiseta mostra o quanto o time valoriza os jogadores e torcedores – respondeu Elcio.

A camisa parece trazer um texto grande, mas, na verdade, repete uma única frase pequena e famosa dita por todo corintiano: “Aqui é Corinthians”. Entenda a tradução:

これが = este, isto ou aqui (leitura: korega)

Cada “bolinha” entre a frase completa (これが コリンチャンス です) é um ponto final. Logo, o “aqui é Corinthians” é repetido em toda a camisa.

Elcio também explicou como funciona a tradução para palavras não japonesas, como Corinthians. O especialista diz que, nestes casos, a escrita em Shodô é feita por fonemas. Entenda:

コ (co)

リ (ri)

ン (n)

チ (thi/ti)

ヤ (ya)

ン (n)

ス (s/su)

Na postagem sobre o início da campanha de lançamento, o Corinthians informa que a carga, com os uniformes novos, foi “despachada com destino a Londres”. No mapa divulgado, o contêiner que carrega o uniforme parte de Yokohama e tem uma parada também no Egito, fazendo referência aos adversários do Timão no Mundial: Al-Ahly, do Egito, e Chelsea, da Inglaterra.

– No Japão, a terra do sol nascente, o amanhecer ficou preto e branco – traz, escrito em japonês, a postagem do Corinthians.

A tendência é de que a estreia da peça aconteça na partida contra o Athletico, no dia 8, pelo Brasileirão.

