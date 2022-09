Entenda o motivo de Flamengo x São Paulo acontecer em horário pouco habitual

- Publicidade -

Nos últimos anos, o torcedor se acostumou com o horário das 21h30 (de Brasília) para os jogos de quarta-feira à noite. No entanto, o duelo entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã, começará às 21h45. O motivo: a transmissão do horário eleitoral gratuito, obrigatório para todas as emissoras de TV aberta. A Rede Globo, detentora dos direitos de exibição da Copa do Brasil, foi a responsável pela mudança.

O horário eleitoral ocupa 25 minutos da programação da emissora, das 20h30 às 20h55. Com isso, o Jornal Nacional ocorrerá, nesta quarta-feira (14), das 20h às 20h30. E a novela Pantanal, com versão reduzida, das 21h até o início do jogo. Como este modelo de propaganda política ocorre apenas no mês de setembro, Flamengo x São Paulo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil, será o único jogo do Mais Querido com início às 21h45. Os horário citados são sempre no horário de Brasília.

O Flamengo até terá mais um jogo em setembro numa quarta-feira à noite, mas será sem transmissão da TV Globo, contra o Fortaleza, às 19h (horário de Brasília), no Castelão, pela 28a rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no dia 28, mesma data de três outros duelos do Brasileirão, que terão exibição da emissora e com o ‘atraso’ de 15 minutos: Atlético-MG x Palmeiras, Internacional x Red Bull Bragantino e Goiás x Botafogo.

Flamengo x São Paulo será o segundo jogo do Mais Querido em quartas-feiras neste mês de setembro. O primeiro foi no dia 7, contra o Vélez Sarsfield (ARG), pela Copa Libertadores. Mas a Globo não tem os direitos de transmissão e a bola rolou a partir de 21h30 (horário de Brasília), como o torcedor já está acostumado. Já a ida da semifinal da Copa do Brasil ‘escapou por pouco’ do novo horário, já que aconteceu no dia 31 de agosto, um dia antes do início do horário eleitoral gratuito.

Além da Globo, na TV aberta, o SporTV também mostra o jogo, esta na TV fechada. Via streaming, o Amazon Prime mostra a partida, que terá toda a cobertura do Coluna do Fla, no Youtube. A narração mais rubro-negra e pé-quente da internet estará a cargo de Rafa Penido, que terá as companhias de Tulio Rodrigues e Bruno Villafranca, nos comentários e reportagem, respectivamente.