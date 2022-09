Enquanto participava de aulas de tiros em stand, mulher é atingida e morre

- Publicidade -

Uma instrutora de yoga cometeu suicídio no clube de tiro Força e Honra, na avenida General Mello, em Cuiabá, na tarde da última quarta-feira (31). De acordo com informações preliminares, ela foi fazer a primeira aula no local e estava junto com o monitor quando municiou a arma e atirou.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. O Samu também foi acionado, mas a morte da mulher foi confirmada ainda no local. O corpo da vítima deixou o local por volta das 18h45.

A direção do stand lamentou o suicídio. O estabelecimento afirmou que realizaram o atendimento necessário, além de terem acionado as autoridades competentes.

“Lamentamos profundamente essa tragédia e pedimos encarecidamente que haja respeito com a dor da família dos envolvidos. Neste momento de perda e reflexão, conclamamos que todos se unam em oração pela memória da vítima e evitem quaisquer notícias falsas”, diz trecho da nota enviada pela assessoria.

CVV

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar.

O atendimento é totalmente sigiloso e pode ser feito por telefone ligando no 188, e-mail ou chat, 24 horas por dia.