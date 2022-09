Enquanto andava pela rua homem morre engasgado com um pedaço de lanche

- Publicidade -

Um homem, de 37 anos, morreu após engasgar com um pedaço de lanche no início da madrugada desta quinta-feira (29/9), em Patrocínio, no Alto Paranaíba. Ele teria engasgado no momento em que caminhava na rua Rio Branco, no bairro Marciano Brandão, e, ao mesmo tempo, comia o lanche.

Conforme relato de testemunha ao registro da Polícia Militar (PM), ela caminhava ao lado da vítima, quando, a mesma, de repente, começou a engasgar com o alimento, caindo ao chão. A testemunha contou também aos militares que, naquele momento, saiu correndo para pedir socorro, já que estava sem celular.

Ainda de acordo com o registro policial, a versão da testemunha foi confirmada através de imagens de câmeras de segurança.

No momento em que a equipe do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu) de Patrocínio chegou ao local, a vítima estava em óbito e com um pedaço de lanche na boca.

Questionada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ainda não informou se a perícia técnica compareceu ao local, bem como se será instaurado inquérito policial para investigar o fato.

Triste coincidência

Este foi o segundo caso de morte por engasgo com alimento na cidade em menos de um mês. No dia 2 de setembro, uma jovem especial morreu em sua residência após engasgar com um pedaço de banana.