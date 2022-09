Enfermeiros do Acre fazem vigília pela manutenção do piso nacional e não descartam greve

- Publicidade -

Os profissionais de Enfermagem do Acre realizam, na noite desta quarta-feira, 21, em diversos municípios do Estado, uma vigília em prol da manutenção do piso nacional da Enfermagem. Em Rio Branco, a manifestação ocorrerá em frente ao Pronto Socorro. As categorias de técnicos e auxiliares também integram o movimento.

“A ação será até 22 horas. Esse será um ato diferente, pois já fizemos uma manifestação na semana passada. A categoria irá decidir, durante a vigília, se continuará de braços cruzados, ou não. Também iremos acompanhar todo movimento nacional. Não está descartada uma greve geral, inclusive no Acre”, ressaltou Alesta Costa, presidente do Sindicato dos Profissionais e Auxiliares de Enfermagem e Enfermeiros do Acre (Spate).

Piso salarial

A lei nº 14.434/2022 institui o piso salarial da enfermagem para auxiliares, técnicos de enfermagem, enfermeiros e parteiras, em agosto. Os valores fixados foram de R$ 4.750,00 para enfermeiros, R$ 3.325,00 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375,00 para auxiliares e parteiras.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu uma Ação Direta de Inconstitucionalidade da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços (CNSaúde), buscando impedir a aplicação do reajuste.

