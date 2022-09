Empresários do Acre entregam á Gladson documento com propostas para fortalecer a economia do Estado

- Publicidade -

Os principais empresários do Acre entregaram ao governador e candidato à reeleição pela coligação Avançar para Fazer Mais, Gladson Cameli, um documento com propostas e sugestões para fortalecer a economia do estado, nesta sexta-feira,16.

Mais uma vez, Gladson defende a importância do comércio e do setor produtivo para transformar a realidade do Acre. De acordo com o governador, sua administração sempre dialogou com a classe empresarial e a conquista do segundo mandato será fundamental para que essas relações sejam intensificadas por meio da criação de novas políticas públicas.

“O que mais queremos é uma iniciativa privada forte e confiante para investir no nosso estado. Estou pronto para trabalharmos juntos e fazer o Acre crescer. Quem ganha com isso é a população, que terá mais oportunidades para vencer na vida”, afirmou.

Criado na gestão Gladson, o Programa de Compras Governamentais tem contribuído positivamente com o aquecimento da economia acreana. A iniciativa dá prioridade a aquisição de diversos produtos às empresas locais.

Todo este esforço foi reconhecido pelo presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Marcello Moura. O empresário comentou, também, a seriedade da gestão de Gladson Cameli com a responsabilidade fiscal. “Esse governo tem se destacado por isso. Hoje, os empresários não têm mais esse medo de não receber do governo. Eles sabem que vão receber”, declarou.