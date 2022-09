Empresária bolsonarista pede que agronegócio demita “sem dó” quem apoiar Lula; Veja o vídeo

Apresentada como “aposentada, conservadora e entusiasta pelos rumos que o Brasil está trilhando”, Roseli orienta os colegas ruralistas a demitirem “sem dó, porque não é uma questão de política, é uma questão de sobrevivência”.

Confira:

“Nós, agricultores, temos que tomar posição. E não venham me dizer ‘ah, não, tem que respeitar o direito’. Não é direito, é questão de sobrevivência”, defende.​​

“Tem gente defendendo o agro e votando no Lula, votando no ACM Neto. O que que nós queremos do nosso país? Que continue do jeito que está? Eu estou indignada, eu estou indignada”, completou.

Setores retrógrados

O vídeo foi gravado por Roseli após a sabatina de Lula no Jornal Nacional, em 25 de agosto. Em entrevista, o ex-presidente declarou que há setores retrógrados do agronegócio que são contrários à preservação do meio ambiente, mas que também há grandes empresários e exportadores brasileiros preocupados com o desmatamento no país.

Após a divulgação das imagens, o Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia instalou um inquérito para apurar a suspeita de assédio eleitoral. O caso está sendo investigado pela unidade do órgão localizada no município de Barreiras.

Segundo o MPT, a fala da empresária ultrapassa o limite da liberdade de expressão e tem por objetivo reprimir o exercício da liberdade de voto de empregados do setor do agronegócio.

O órgão ainda afirma que vai notificar a autora das declarações para prestar esclarecimentos. “Após a apuração dos fatos, poderão ser adotadas medidas extrajudiciais e judiciais. Além da procuradora titular do procedimento, o MPT designou a coordenação estadual de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho e a chefia da regional baiana para dar suporte à atuação neste caso”, escreve o MPT.

