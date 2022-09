“Emocionalmente perturbada”: Mãe é suspeita de ter afogado os três filhos durante madrugada

- Publicidade -

Segundo a polícia local, três crianças morreram afogadas na madrugada desta segunda-feira , 12 de setembro, em Nova York, nos Estados Unidos. Uma mulher de 30 anos foi encontrada em Coney Island, molhada e desorientada, e é suspeita de ser a mãe das crianças e de ter afogado elas.

O serviço de emergência foi chamado durante a madrugada para atender um chamado de uma pessoa que disse ser o pai de uma das crianças, e que estava preocupado que a mãe teria machucado o filho, disse Kenneth Corey, chefe do departamento de polícia, em uma coletiva de imprensa.

Seguindo as indicações do suposto pai, os policiais encontraram uma mulher que estava “emocionalmente perturbada” no calçadão da orla de Brighton Beach. Após ouvirem relatos dela, as equipes de emergência conduziram uma intensa busca pelas três crianças.

Por volta de 4h42 (5h42 no horário de Brasília), foram encontrados na praia uma bebê de 3 meses, uma menina de 4 anos e um garoto de 7 anos em condições graves. Eles estavam a uma distância de aproximadamente 3 quilômetros de onde estava a mulher. As crianças foram levadas a um hospital, onde foi declarada a morte delas. A mulher foi encaminhada para a delegacia e a polícia continua com as investigações.