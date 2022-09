Emboscada: Homem é morto ao tentar invadir casa na Cidade do Povo

- Publicidade -

O jovem Felipe dos Santos Sargento, de 19 anos, foi morto durante uma tentativa de emboscada a um morador de uma residência, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na rua Vereadora Maria Antônia, região do Segundo Distrito de Rio Branco. O crime aconteceu na noite de quinta-feira, 22.

Conforme informações, o jovem teria ido até uma residência, onde teria batido palmas e pedido um copo com água ao morador. Acontece que Felipe não estava sozinho, ele estava acompanhado de dois comparsas, que estariam escondidos, esperando o momento exato para atacar o dono da casa.

Desconfiado, o proprietário da residência pegou sua arma e disparou várias vezes em direção ao rapaz, que foi atingido por alguns disparos e caiu no local. Os outros dois comparsas fugiram quando escutaram os tiros. Após a ação, o morador da propriedade também fugiu.

Vizinhos acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que deslocou uma viatura de suporte avançado para o local, para atender e prestar os primeiros socorros ao rapaz.

Quando os paramédicos chegaram na ocorrência e verificaram os sinais vitais do jovem, só puderam atestar o óbito, Felipe dos Santos estava morto.

Uma equipe de militares do Segundo Batalhão de Polícia Militar, chegaram no local, onde isolaram a área para preservar o corpo do rapaz, até a chegada da Polícia Técnico Científica e seus peritos. Logo após todos os procedimentos de perícia, o corpo do jovem foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames de necropsias.