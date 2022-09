Embaixada dos EUA diz que reconhecerá resultado das eleições no Brasil

- Publicidade -

A Embaixada dos EUA no Brasil afirmou neste sábado (24), através de sua conta oficial no Twitter, que confia no sistema eleitoral brasileiro que reconhecerá o resultado das urnas no Brasil. De acordo com o órgão, sua confiança é reforçada “por vários funcionários do alto escalão do governo dos EUA e permanece inalterada”

“Nossa confiança nas eleições brasileiras tem sido claramente reforçada por vários funcionários do alto escalão do governo dos EUA e permanece inalterada”.

A Embaixada completa dizendo que o reconhecimento dos EUA virá do resultado íntegro do processo eleitoral liderado pelo Tribunal Superior Eleitoral e não “de uma negociação com qualquer candidato ou partido político”.

“O eventual reconhecimento dos EUA virá ao candidato que vencer a eleição presidencial como resultado da nossa determinação sobre a integridade do processo eleitoral liderado pelo @TSEjusbr, e não de uma negociação com qualquer candidato ou partido político”.

Nossa confiança nas eleições brasileiras tem sido claramente reforçada por vários funcionários do alto escalão do governo dos EUA e permanece inalterada. — Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) September 24, 2022

Brasil 247