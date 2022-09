Em Xapuri, investigados por latrocínio na zona rural são presos em flagrante

- Publicidade -

Um trabalho investigativo da Polícia Civil em Xapuri possibilitou a captura de três pessoas envolvidas em crime de latrocínio ocorrido no final da manhã desta quarta-feira, 7, na zona rural do município.

A vítima, José da Costa Gadelha (foto), de 65 anos, foi encontrada morta numa Colônia no Ramal da Maloca, em Xapuri. A propriedade foi arrombada e toda a casa revirada pelos bandidos que destruíram toda mobília. A Polícia Civil trabalha com a suspeita de crime de latrocínio, entretanto, nenhuma linha investigativa está descartada.

Ao tomar conhecimento do fato deu início a investigação e prendeu, em flagrante J.M.O de 20 anos, e apreendidos em flagrante I.S.M de 15 anos e J.V.F.O de 14 anos. Os suspeitos confirmaram que entraram na casa da vítima para roubar e um dos suspeitos, I.S.M de 15 anos atirou na vítima com a arma da vítima. Os investigados também são suspeitos do cometimento de outros roubos ocorridos na região.

Os presos foram conduzidos a delegacia para prestar esclarecimentos a autoridade policial e em seguida foram colocados à disposição da justiça.

AcreNews