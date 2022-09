Em teste: ‘Pix internacional’ vai permitir transferências entre mais de 60 países

- Publicidade -

Um sistema em desenvolvimento na Suíça pode reunir todos os países que já usam a transferência imediata. O PIX internacional pode integrar 60 países. O serviço deve ser uma realidade em breve e receber o nome de Nexus. Entenda mais sobre a novidade.

Segundo a reportagem do jornal O Globo, o sistema permitirá pagamentos em hotéis e restaurantes como os permitidos apenas pelos cartões de crédito internacional. Em outras palavras, o Nexus pode criar a transferência instantânea entre países e moedas diferentes.

PIX internacional

O sistema está em fase de desenvolvimento. A hub de inovação do Bank Of International Settlements (BIS – Banco de Compensações Internacionais), em Basiléia, na Suíça, é a responsável. A organização busca promover a cooperação entre os bancos centrais do mundo inteiro.

A proposta é reunir todos os países que já usam as formas de pagamento e transferência imediata, unificando tais serviços como um PIX internacional. A novidade deve facilitar as transferências, com resultado nos negócios e no comércio dos países envolvidos no PIX internacional.

Com a união do serviço de transferência imediata entre os países, um consumidor poderá pagar pelas compras em restaurantes no exterior da mesma forma que usaria o PIX se estivesse no Brasil. Além disso, com custos menores na conversão entre as moedas.

Por enquanto, o Banco Central não participa das etapas de testes. O sistema está integrando os pagamentos da Malásia, de Cingapura e da Zona do Euro.

O sistema em desenvolvimento acompanha a demanda por mais facilidade nos pagamentos. Principalmente por parte dos consumidores que estão em viagem e querem mais segurança nas compras e menos burocracia. Dessa forma, a novidade pode estimular as compras e trazer grandes vantagens também para o comércio.

O PIX funciona no Brasil desde novembro de 2020. São mais de 51 milhões de pessoas com chaves cadastradas. De acordo com o Banco Central, cada pessoa física pode ter até cinco chaves para cada conta. E cada pessoa jurídica pode ter até 20.

Entre as vantagens da transferência instantânea estão a possibilidade de transferir dinheiro entre contas de instituições diferentes e o funcionamento 24 horas por dia.

Enquanto os testes do PIX internacional avançam, no Brasil o serviço também está em desenvolvimento. A tendência é que mais novidades cheguem ao PIX em breve, com a possibilidade de fazer transferências sem acesso à internet por meio do QR Code.

Fonte: Edital Concursos Brasil